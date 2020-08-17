Власти Ялты считают, что в июле в городе отдохнуло полмиллиона туристов

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В июле в Ялте отдохнуло полмиллиона туристов.

Об этом сообщила заместитель главы администрации города Ирина Романец.

«Мы вели статистику, согласно которой Ялта уже приняла 500 тысяч туристов. А если считать однодневные туры и экскурсии, то их было гораздо больше», – отметила Ирина Романец.

По ее данным, на ЮБК официально зарегистрировано 166 объектов размещения. Из них 20 санаториев, 35 пансионатов и 107 гостиниц. Одновременно они могут принимать 29 600 тысяч гостей.

«Санатории пользуются большим успехом. У многих из них очень хорошие постсоветские традиции и зарекомендовавшая себя лечебная база. Кроме того, многие из них постарались «удержать цены», – акцентировала заместитель главы администрации Ялты и добавила что стоимость варьируется от 3,5 до 4,5 тысяч рублей в сутки, что очень оптимально для санаториев с медицинской составляющей и хорошим обслуживанием в «высокий сезон».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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