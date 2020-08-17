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Власть

Власти Севастополя снова пообещали создать систему ливневой канализации в городе

08:39 понедельник, 17 августа 2020
Севастополь

В ближайшее время будет заключен контракт на проектирование первого участка в центральном районе города

Власти Севастополя намерены в течение 5 лет впервые создать в регионе систему ливневой канализации и очистки сточных вод стоимостью около 20 млрд рублей, сообщил в субботу в ходе прямого общения с подписчиками в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев.

Во время дождей в Севастополе из-за отсутствия ливневой канализации могут возникать серьезные последствия в виде подтоплений. В декабре схема ливневой канализации, строительство которой обойдется Севастополю в сумму около 20 млрд рублей, была утверждена правительством города. Ее планируется включить в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма и Севастополя.

«Это очень сложный инженерный комплекс, и в этом году первый участок, а их всего пять на весь большой Севастополь, мы начнем проектировать. После того, как они будут запроектированы, будут выделены деньги на строительство. Это очень большой и сложный проект 5-летнего масштаба. С учетом того, что поддержка президента этому проекту была, мы уже не просто разговариваем, а начали движение», - сказал Развожаев.

В ближайшее время будет заключен контракт на проектирование первого участка в центральном районе города, уточнил Развожаев, пояснив, что средства уже предусмотрены проектом ФЦП. «Ливневую канализацию мы обязательно сделаем. Прекрасно осознаю, что это один из главных дефицитов города», - добавил врио губернатора.

Он также пояснил, сложность проекта заключается в том, что ливневую канализацию запрещено смешивать с обычной канализацией и вода, которую зачастую направляют в море, должна проходить очистку. «В некоторых местах города нет такой возможности из-за рельефа. Там должны создаваться резервуары. Кстати, это может позволить эту воду очищенную сточную использовать для полива и так далее», - отметил Развожаев.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: ТАСС

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