Власти Крыма озвучили планы по урожаю винограда в этом году

Нынешний урожай винограда столовых и технических сортов в Крыму будет не ниже, чем в прошлом году, заявил журналистам вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Сегодня Крым приступил к уборке винограда. В прошлом году урожай технических сортов составил 95 тысяч тонн. В этом году планируем собрать не меньше. По столовым сортам также планируем собрать урожай на уровне прошлого года», – сказал вице-премьер.

Рюмшин уточнил, что в этом году планируется собрать урожай на 14 тысячах гектаров виноградников, в том числе технических сортов – на 12 тысячах гектаров, столовых сортов – на двух тысячах гектаров.

«У нас вступило в плодоношение пять тысяч гектаров молодых виноградников. Думаю, каждый год по тысяче гектаров молодых виноградников мы будем вводить в плодоношение», – добавил он.

По словам вице-премьера, собираемый в Крыму виноград в первую очередь будет доставляться жителям и гостям региона.

На сегодня собрано около 300 тонн крымского винограда с 60 гектаров площади.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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