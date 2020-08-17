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Власти Крыма озвучили планы по урожаю винограда в этом году
Нынешний урожай винограда столовых и технических сортов в Крыму будет не ниже, чем в прошлом году, заявил журналистам вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«Сегодня Крым приступил к уборке винограда. В прошлом году урожай технических сортов составил 95 тысяч тонн. В этом году планируем собрать не меньше. По столовым сортам также планируем собрать урожай на уровне прошлого года», – сказал вице-премьер.
Рюмшин уточнил, что в этом году планируется собрать урожай на 14 тысячах гектаров виноградников, в том числе технических сортов – на 12 тысячах гектаров, столовых сортов – на двух тысячах гектаров.
«У нас вступило в плодоношение пять тысяч гектаров молодых виноградников. Думаю, каждый год по тысяче гектаров молодых виноградников мы будем вводить в плодоношение», – добавил он.
По словам вице-премьера, собираемый в Крыму виноград в первую очередь будет доставляться жителям и гостям региона.
На сегодня собрано около 300 тонн крымского винограда с 60 гектаров площади.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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