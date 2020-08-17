Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +24
море +25

Власть

Власти Крыма озвучили планы по урожаю винограда в этом году

18:23 понедельник, 17 августа 2020

Нынешний урожай винограда столовых и технических сортов в Крыму будет не ниже, чем в прошлом году, заявил журналистам вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.

«Сегодня Крым приступил к уборке винограда. В прошлом году урожай технических сортов составил 95 тысяч тонн. В этом году планируем собрать не меньше. По столовым сортам также планируем собрать урожай на уровне прошлого года», – сказал вице-премьер.

Рюмшин уточнил, что в этом году планируется собрать урожай на 14 тысячах гектаров виноградников, в том числе технических сортов – на 12 тысячах гектаров, столовых сортов – на двух тысячах гектаров.

«У нас вступило в плодоношение пять тысяч гектаров молодых виноградников. Думаю, каждый год по тысяче гектаров молодых виноградников мы будем вводить в плодоношение», – добавил он.

По словам вице-премьера, собираемый в Крыму виноград в первую очередь будет доставляться жителям и гостям региона.

На сегодня собрано около 300 тонн крымского винограда с 60 гектаров площади.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Керчь попала под карантин из-за клопов-вредителей. Карантинная зона была установлена в Керчи из-за коричнево-мраморного клопа.

В садах Крыма развесили феромонные ловушки. Так решили бороться с вредителями.

В Крыму выявили свиней без регистрации. Специалисты ГБУ РК «Нижнегорский районный ВЛПЦ» проводят мероприятия по идентификации и вакцинации неучтенного поголовья.

Крыму угрожают гусеницы лугового мотылька второго поколения. Установившаяся погода способствует вредоносности гусениц лугового мотылька второго поколения.

Stars
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе

Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото

В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Власть
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

Республика Крым и Севастополь оказались почти в конце рейтинга регионов по доступности бензина для населения.

Власть
В Крыму начали планировать территорию для обхода Симферополя в сторону ЮБК

В Крыму начали планировать территорию для обхода Симферополя в сторону ЮБК

Министерство транспорта Крыма совместно с администрацией Симферопольского района и подрядчиками планируют территорию для будущего юго-восточного обхода Симферополя.

Коронавирус в Крыму
Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста

Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста

После завершения сезона отпусков и возвращения россиян с курортов вспышки новой коронавирусной инфекции маловероятны, уверен врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации