Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +17
море +25

Власть

Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

21:12 понедельник, 17 августа 2020
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

фото © gazetauzao.ru

Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Об этом сообщил глава комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Власти не были уведомлены, в каких именно залах планировались выступления. В связи с этим Роспотребнадзор не смог выдвинуть требований относительно возможности их проведения», – сказал Черняк и подчеркнул, что все массовые мероприятия в регионе проводятся исключительно на открытых пространствах.

Евгений Петросян планировал в августе приехать в Крым на гастроли, однако получил отказ региональных властей. Кроме того, в руководстве Краснодарского края также не согласовали проведение мероприятий в Сочи и Адлере.

«Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа, – написал артист в Instagram. – Местные власти до сих пор не говорят ни да, ни нет».

Артист выразил недоумение, по какой причине крымский Роспотребнадзор открыл кинотеатры, но при этом не допускает массовых мероприятий в концертных залах. При этом он с пониманием относится к осторожности губернатора Краснодарского края.

Летом в Крыму разрешили проведение нескольких зрелищных мероприятий. Среди них фестиваль «Extreme Крым 2020» в районе мыса Тарханкут, бай-шоу под Севастополем. В ближайшее время в Коктебеле откроется джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party и фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel. В сентябре на берегу бухты Капсель состоится фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Петросян возмутился из-за отмены гастролей в Крыму. Известный юморист Евгений Петросян написал в Instagram, что у него отменились гастроли в Крыму.

Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением». Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».

Певица Глюказа клянется, что не называла Крым украинским. «На меня давили»: Глюкоза обвинила украинских пограничников в монтаже видео.

Упала в ванной: муж Легкоступовой рассказал правду о состоянии певицы. Муж эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опроверг информацию о ее тяжелом состоянии и заверил, что звезда просто «упала в ванной».

Происшествия
Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли

Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли

Житель Евпатории хранил в багажнике автомобиля более 700 тысячи рублей. И их у него украли.

Власть
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Stars
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе

Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото

В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Коронавирус в Крыму
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации