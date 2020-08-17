Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

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Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Об этом сообщил глава комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Власти не были уведомлены, в каких именно залах планировались выступления. В связи с этим Роспотребнадзор не смог выдвинуть требований относительно возможности их проведения», – сказал Черняк и подчеркнул, что все массовые мероприятия в регионе проводятся исключительно на открытых пространствах.

Евгений Петросян планировал в августе приехать в Крым на гастроли, однако получил отказ региональных властей. Кроме того, в руководстве Краснодарского края также не согласовали проведение мероприятий в Сочи и Адлере.

«Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа, – написал артист в Instagram. – Местные власти до сих пор не говорят ни да, ни нет».

Артист выразил недоумение, по какой причине крымский Роспотребнадзор открыл кинотеатры, но при этом не допускает массовых мероприятий в концертных залах. При этом он с пониманием относится к осторожности губернатора Краснодарского края.

Летом в Крыму разрешили проведение нескольких зрелищных мероприятий. Среди них фестиваль «Extreme Крым 2020» в районе мыса Тарханкут, бай-шоу под Севастополем. В ближайшее время в Коктебеле откроется джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party и фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel. В сентябре на берегу бухты Капсель состоится фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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