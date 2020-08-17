Власть
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов
фото © gazetauzao.ru
Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.
Об этом сообщил глава комитета по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
«Власти не были уведомлены, в каких именно залах планировались выступления. В связи с этим Роспотребнадзор не смог выдвинуть требований относительно возможности их проведения», – сказал Черняк и подчеркнул, что все массовые мероприятия в регионе проводятся исключительно на открытых пространствах.
Евгений Петросян планировал в августе приехать в Крым на гастроли, однако получил отказ региональных властей. Кроме того, в руководстве Краснодарского края также не согласовали проведение мероприятий в Сочи и Адлере.
«Сейчас «на волоске» висят выступления в Сочи и Адлере в конце августа, – написал артист в Instagram. – Местные власти до сих пор не говорят ни да, ни нет».
Артист выразил недоумение, по какой причине крымский Роспотребнадзор открыл кинотеатры, но при этом не допускает массовых мероприятий в концертных залах. При этом он с пониманием относится к осторожности губернатора Краснодарского края.
Летом в Крыму разрешили проведение нескольких зрелищных мероприятий. Среди них фестиваль «Extreme Крым 2020» в районе мыса Тарханкут, бай-шоу под Севастополем. В ближайшее время в Коктебеле откроется джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party и фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки Rap Koktebel. В сентябре на берегу бухты Капсель состоится фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Петросян возмутился из-за отмены гастролей в Крыму. Известный юморист Евгений Петросян написал в Instagram, что у него отменились гастроли в Крыму.
Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением». Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».
Певица Глюказа клянется, что не называла Крым украинским. «На меня давили»: Глюкоза обвинила украинских пограничников в монтаже видео.
Упала в ванной: муж Легкоступовой рассказал правду о состоянии певицы. Муж эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опроверг информацию о ее тяжелом состоянии и заверил, что звезда просто «упала в ванной».
Житель Крыма возил в багажнике авто почти миллион рублей, в итоге их украли
Житель Евпатории хранил в багажнике автомобиля более 700 тысячи рублей. И их у него украли.
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов
Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото
В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
13 часов назад
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой
10 часов назад
В жуткой аварии погибла отдыхавшая в Крыму семья
7 часов назад
Иномарка с людьми упала с подпорной стены в Алуштефото
8 часов назад
Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой
14 часов назад
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.