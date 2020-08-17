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Происшествия

В жуткой аварии погибла отдыхавшая в Крыму семья

15:52 понедельник, 17 августа 2020

Семейная пара из Иркутской области с девятилетним ребенком возвращалась домой с отдыха из Крыма, и попала в жуткое ДТП в Омской области.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Калачинскому району Омской области, авария произошла накануне вечером на 927 км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш».

«Водитель грузового автомобиля «Вольво» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Ноах» под управлением женщины 1982 г.р. От удара «Тойота» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем «Даф»», — сообщили в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия семья, находившаяся в «Тойоте» — женщина, мужчина и 9-летняя девочка, скончались на месте.

Водители большегрузов не пострадали. Было установлено, что оба мужчины трезвы.

В отношении водителя грузовика «Вольво» возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он не учел интенсивность движения, неверно избрал скорость и не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления. В случае если вина будет доказана, водителю грузовика может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В тексте использованы материалы: Форпост

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