Происшествия
В жуткой аварии погибла отдыхавшая в Крыму семья
Семейная пара из Иркутской области с девятилетним ребенком возвращалась домой с отдыха из Крыма, и попала в жуткое ДТП в Омской области.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Калачинскому району Омской области, авария произошла накануне вечером на 927 км федеральной автодороги Р-254 «Иртыш».
«Водитель грузового автомобиля «Вольво» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Тойота Ноах» под управлением женщины 1982 г.р. От удара «Тойота» выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с грузовым автомобилем «Даф»», — сообщили в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия семья, находившаяся в «Тойоте» — женщина, мужчина и 9-летняя девочка, скончались на месте.
Водители большегрузов не пострадали. Было установлено, что оба мужчины трезвы.
В отношении водителя грузовика «Вольво» возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он не учел интенсивность движения, неверно избрал скорость и не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля.
Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления. В случае если вина будет доказана, водителю грузовика может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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