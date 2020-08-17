В среду часть Симферополя останется без воды

Из-за аварийно-восстановительных работ по замене запорной арматуры на водопроводных очистных сооружениях 19 августа часть Симферополя и Симферопольского района останется без воды.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так с 08:00 19.08.2020 до 00:00 20.08.2020 будет ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное — 1, 3, 5, пгт. Грэсовский, СТ «Дзержинец», СТ «Энергетик», СТ «Садовод», СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»; микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Жигулина Роща, Москольцо, Ж/Д вокзал, Центр города, Украинка, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Ракетная, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Павленко, А. Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

Водоснабжение микрорайонов «Г. Сталинграда», «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина — будет осуществляться с 6:00 до 09:00, с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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