Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +18
море +25

Водный кризис

В среду часть Симферополя останется без воды

20:36 понедельник, 17 августа 2020
Симферополь

Из-за аварийно-восстановительных работ по замене запорной арматуры на водопроводных очистных сооружениях 19 августа часть Симферополя и Симферопольского района останется без воды.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма».

Так с 08:00 19.08.2020 до 00:00 20.08.2020 будет ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Битумное, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Дубки, Перово, Совхозное, Молодежное — 1, 3, 5, пгт. Грэсовский, СТ «Дзержинец», СТ «Энергетик», СТ «Садовод», СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»; микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Ак-Мечеть, Фонтаны, Заводское, Анатра, Льдозавод, Жигулина Роща, Москольцо, Ж/Д вокзал, Центр города, Украинка, Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Ракетная, Л. Чайкиной, Стрелковой, Жени Жигалиной, Лексина, Элеваторной, Павленко, А. Невского, Калинина, Киевская, Толстого, Дзюбанова, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

Водоснабжение микрорайонов «Г. Сталинграда», «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина — будет осуществляться с 6:00 до 09:00, с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя снова пообещали создать систему ливневой канализации в городе. В ближайшее время будет заключен контракт на проектирование первого участка в центральном районе города

Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной. В июле по набережной Ялты прошлись 249 тысяч человек, утверждают в администрации города.

Симферополь и пригород останется без воды на сутки. Часть Симферополя и прилегающие районы останутся без воды на сутки с 17 по 18 августа из-за проведения аварийно-восстановительных работ.

«Все стоки идут в бухту». Что происходит с канализацией в Балаклаве. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев назвал сброс стоков в море «важнейшей проблемой Балаклавы».

Власть
Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

Власти Крыма ответили Петросяну на претензии в отказе в проведении концертов

Концерты Евгения Петросяна и выступления других артистов, а также массовые мероприятия в Крыму будут разрешены только после соответствующего распоряжения Роспотребнадзора.

Stars
Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе

Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе фото

В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Власть
Мэр Ялты решил лично закрасить граффити на фасадах городских зданий

Мэр Ялты решил лично закрасить граффити на фасадах городских зданий

В Ялте состоялась акция «Закрась граффити», в которой принял участие глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Общество
Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

Накануне археологи отметили профессиональный праздник. Любители разгадывать загадки древности в это время находятся на раскопках.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации