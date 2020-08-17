В Симферополе легковушка протаранила скорую помощь

В Симферополе произошло ДТП с участием автомобиля Lada и скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария случилась на пересечении автодороги «Симферополь-Ялта» и ул. Беспалова. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека.

Как уточнил заместитель главы администрации Анатолий Русин, в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем скорой помощи никто серьезно не пострадал.

— Ребенок, которого перевозила скорая, был доставлен в лечебное учреждение, — уточнил заместитель главы администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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