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Происшествия

В Симферополе легковушка протаранила скорую помощь

15:33 понедельник, 17 августа 2020
Симферополь

В Симферополе произошло ДТП с участием автомобиля Lada и скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария случилась на пересечении автодороги «Симферополь-Ялта» и ул. Беспалова. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 2 человека.

Как уточнил заместитель главы администрации Анатолий Русин, в дорожно-транспортном происшествии с автомобилем скорой помощи никто серьезно не пострадал.

— Ребенок, которого перевозила скорая, был доставлен в лечебное учреждение, — уточнил заместитель главы администрации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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