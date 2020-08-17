В Севастополе стало меньше мяса

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Темпы роста производства этой продукции в городе снизились

По данным Росстата, в течение шести месяцев 2020 года лишь несколько регионов Южного федерального круга продемонстрировали положительную динамику в сфере изготовления мясных товаров.

Лидер списка - Краснодарский край - 265,3 тысячи тонн (рост - 8,5 процента). Большинство же субъектов ушли в этом плане в минус. В их числе Севастополь (на 0,8 процента) и Крым (на 2,4 процента).

Причина связана преимущественно с «пандемийными» проблемами и разного рода простоями. На этом фоне целый ряд предприятий ЮФО испытывал финансовые трудности, что сказалось и на производственных показателях.

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