Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +25
море +24

Власть

В Севастополе стало меньше мяса

10:15 понедельник, 17 августа 2020
Севастополь
В Севастополе стало меньше мяса

фото © Новости Крыма

Темпы роста производства этой продукции в городе снизились

По данным Росстата, в течение шести месяцев 2020 года лишь несколько регионов Южного федерального круга продемонстрировали положительную динамику в сфере изготовления мясных товаров.

Лидер списка - Краснодарский край - 265,3 тысячи тонн (рост - 8,5 процента). Большинство же субъектов ушли в этом плане в минус. В их числе Севастополь (на 0,8 процента) и Крым (на 2,4 процента).

Причина связана преимущественно с «пандемийными» проблемами и разного рода простоями. На этом фоне целый ряд предприятий ЮФО испытывал финансовые трудности, что сказалось и на производственных показателях.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В садах Крыма развесили феромонные ловушки. Так решили бороться с вредителями.

В Крыму выявили свиней без регистрации. Специалисты ГБУ РК «Нижнегорский районный ВЛПЦ» проводят мероприятия по идентификации и вакцинации неучтенного поголовья.

Крыму угрожают гусеницы лугового мотылька второго поколения. Установившаяся погода способствует вредоносности гусениц лугового мотылька второго поколения.

Аксенов похвастался резким падением сбора зерновых. Глава Крыма пояснил, что это последствие «слаженной совместной работы» чиновников и сельхозпроизводителей.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой

Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой

В Роспотребнадзоре утверждают, что нашли отклонения в пробах морской воды в Крыму, в связи с чем на некоторых пляжах ввели запрет на купание.

Общество
Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

Накануне археологи отметили профессиональный праздник. Любители разгадывать загадки древности в это время находятся на раскопках.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации