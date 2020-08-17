В Севастополе скорая сбила скейтбордиста на переходе

В Севастополе сбили молодого человека на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 17 августа на площади 50-летия СССР в районе улицы Надежды Островской.

Видео с ним опубликовано в соцсетях.

ДТП произошло в момент, когда люди начали движение по пешеходному переходу. Машины в этот момент стояли, продолжил движение только автомобиль скорой медицинской помощи, движущийся без дополнительных сигналов.

Момент столкновения на видео не зафиксирован – видно только отлетевшего на несколько метров человека. По словам сидящих в машине, оно случилось между скорой и скейтбордистом. В комментарии к видео утверждается, что тот двигался по переходу на своем споринвентаре.

«Скорая на такой скорости несется без люстры, без сирены. Он мог кучу народа положить, полный переход был. Там где он несся, уже нет полосы, это островок безопасности. Парень тоже не прав, конечно, выезжать на скейте на пешеходный. Дай Бог ему здоровья и сил близким», - написал очевидец.

Информации о состоянии пешехода в данный момент нет. Детали происшествия уточняются в полиции.

В тексте использованы материалы: Форпост

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