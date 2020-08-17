Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса ● Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц ● Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных ● В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
фото © vk.com/aksenovrk
За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.
Об этом сообщили на аппаратном совещании правительства города.
«К сожалению, наблюдается повышение заболеваемости», - отметил на заседании начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Севастополю Роман Проскурнин.
По его данным, в стационарах на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 70 человек, в том числе двое детей. В инфекционной больнице и горбольнице №9 по состоянию на 17 августа есть 335 занятых коек, 130 коек свободны.
Таким образом, в Севастополе всего с начала пандемии было зарегистрировано 427 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 326 человека, 12 человек умерло.
Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано 24 новых случая COVID-19, еще один пациент скончался.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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