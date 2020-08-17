В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

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За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.

Об этом сообщили на аппаратном совещании правительства города.

«К сожалению, наблюдается повышение заболеваемости», - отметил на заседании начальник территориального отдела Роспотребнадзора по городу Севастополю Роман Проскурнин.

По его данным, в стационарах на сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся 70 человек, в том числе двое детей. В инфекционной больнице и горбольнице №9 по состоянию на 17 августа есть 335 занятых коек, 130 коек свободны.

Таким образом, в Севастополе всего с начала пандемии было зарегистрировано 427 заразившихся коронавирусом. Из них выздоровели 326 человека, 12 человек умерло.

Как сообщалось ранее, в республике Крым за сутки зарегистрировано 24 новых случая COVID-19, еще один пациент скончался.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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