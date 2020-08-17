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Происшествия

В районе Керчи ликвидировали почти 300 кг боеприпасов

11:29 понедельник, 17 августа 2020
Керчь

65 снарядов времен Второй мировой войны общей массой 292 кг обезвредили за прошедшие сутки пиротехники крымского главка МЧС России в Керчи и Ленинском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Почти половину опасных находок спасатели обнаружили во время работ на территории «Крепости Керчь». Среди них осколочная бомба ФАБ-100 массой 100 кг, две противотанковые авиабомбы массой 2,5 кг каждая и авиационный пневматический универсальный взрыватель. Еще три осколочные бомбы по 10 кг каждая были найдены на открытой территории в селе Челядиново Ленинского района.

Самый большой схрон – 57 килограммовых осколочных бомб и одна фугасная авиабомба массой 100 кг – были обнаружены в селе Фронтовом Ленинского района. Все снаряды пиротехники Специального морского отряда извлекли, перевезли на специальные полигоны и уничтожили.

Ранее в этом же районе сотрудники спецотряда обнаружили и ликвидировали 44 боеприпаса времен Второй мировой войны общей массой более 350 кг. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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