В ночном ДТП в Сакском районе Крыма пострадали два человека

В Сакском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По информации ведомства, авария случилась в понедельник ночью в селе Чеботарка возле поворота на поселок Николаевк.

«Установлено, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Daewoo Lanos и Lexus ES. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека», - говорится в сообщении.

В субботу в ДТП на трассе Евпатория – Мирный пострадали шесть человек, среди них один ребенок. По информации Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым, авария произошла, когда водитель автомобиля Kia, двигавшийся со стороны поселка Мирный, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с ехавшим в противоположном направлении автомобилем SsangYong. В Kia при этом находился только водитель, во втором автомобиле ехало семь человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Огонь уничтожил легковой автомобиль в ночном ДТП на «Тавриде». ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого загорелась легковушка, произошло минувшей ночью на трассе «Таврида» в Крыму.

В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами. В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.

В Севастополе дама пожаловалась на высыпанный на машину цемент. Припарковалась между двумя машинами под знаком «Парковка» среди еще 50 машин у Комсомольского сквера, за забором которого идет реконструкция, вернулась через два часа, а машина передняя часть машины включая дверь, засыпана цементом – такой печальной историей поделилась в соцсетях жительница Севастополя.

В Севастополе Nissan влетел в стену после столкновения с грузовиком. Утром 15 августа в Севастополе произошло столкновение грузового и легкового автомобилей на Балаклавском шоссе в районе магазина «Домино».