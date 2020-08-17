В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

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За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 1 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 – при скрининге здорового населения (в том числе, 1 человек - прибывший из другого субъекта).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1784 случая новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 113 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1333 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 255 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2120 человек.

Выздоровевших за весь период – 1199 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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