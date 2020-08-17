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Происшествия

В Крыму пожарные полтора часа тушили поле у села Вилино

14:21 понедельник, 17 августа 2020
Бахчисарай

Полтора часа ушло у сотрудников пожарной части села Вилино, чтобы ликвидировать огонь в хозяйственных постройках и на 500 квадратных метрах сухого поля.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Сообщение о возгорании в селе Шевченково Бахчисарайского района поступило дежурным около десяти часов утра в воскресенье. По приезду на место происшествия сотрудники пожарной охраны выяснили, что от горевшей хозяйственной постройки огонь успел быстро распространиться по сухой траве на большую площадь.

Пожар полностью ликвидировали ближе к двенадцати часам. Кроме 20 квадратных метров сарая выгорело 500 квадратных метров сухостоя на прилегающей территории. К счастью, в огне никто не пострадал, но такие пожары, по словам министра чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахова, опасны именно тем, что огонь очень быстро распространяется.

«В подобных строениях граждане хранят различные емкости с горючим, масляные смеси, ветошь и другие быстровоспламеняющиеся материалы», - пояснил министр, отметив, что возле подобных строений нужно особенно тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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