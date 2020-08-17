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В Крыму начали планировать территорию для обхода Симферополя в сторону ЮБК
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Министерство транспорта Крыма совместно с администрацией Симферопольского района и подрядчиками планируют территорию для будущего юго-восточного обхода Симферополя.
Он соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма.
«Примерно в районе Мазанки будет (начинаться) обход в сторону перевала. Это перспективный объект, который мы начинаем проектировать в этом году. Стоимость мероприятий – более 25 млрд рублей. Это даст возможность всем крымчанам и гостям Республики Крым, минуя город Симферополь, спокойно оказаться на Южном берегу Крыма. Это грандиозное мероприятие реализуется в рамках Федеральной целевой программы», – рассказал журналистам заместитель председателя правительства Крыма Евгений Кабанов.
Будущий юго-восточный обход Симферополя предполагает строительство транспортных развязок, съездов и примыканий к действующим автодорогам. Сейчас власти и подрядчики обсуждают, где именно будут строиться новые объекты, рассказал министра транспорта республики Сергей Карпов.
«Выбран коридор. Мы сейчас утверждаем документы по планировке территории (ДПТ) и заходим в стадию проектирования, – сообщил Карпов. – Разработчик ДПТ предлагал нам сделать ряд транспортных развязок на пересечении с различными муниципальными дорогами. Мы сейчас проехали, посмотрели с точки зрения оптимизации – нужны ли транспортные развязки, и каким образом можно организовать движение».
Строительство объездной дороги, которая соединит трассу «Таврида» с дорогой на Алушту в обход Симферополя и поселков Добровской долины, обойдется в 32 млрд рублей, сообщили ранее в пресс-службе минэкономразвития России. Эти средства заложены в обновленной Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя до 2024 года.
Курирующий Крым вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин уточнил, что в 2020-2024 годах 136 млрд рублей будет потрачено на дороги в Крыму. В частности, будут реконструированы дороги Перевальное – Алушта, Алушта – Ялта, Белогорск – Приветное, Бахчисарай – Ялта через гору Ай-Петри. Также власти рассчитывают построить четырехполосные дороги от Симферополя до границы с Украиной мимо Джанкоя и Армянска, но пока окончательное решение по этому вопросу не принято.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Проект объездной дороги вокруг Симферополя обойдется в 25 млрд рублей. Власти Крыма планируют построить юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспорта с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма.
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