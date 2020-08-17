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Власть

В Крыму до ноября обещают отремонтировать 400 км дорог

08:10 понедельник, 17 августа 2020

Министр транспорта региона Сергей Карпов также отметил, что основные сложности, с которыми сталкиваются подрядчики - это коммуникации и зеленые насаждения

Власти Крыма намерены до ноября отремонтировать 400 км дорог региона, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

«До ноября месяца основной объем работ будет выполнен. В этом году в рамках всех программ будет отремонтировано порядка 400 км дорог», - процитировали в пресс-службе слова министра транспорта Крыма Сергея Карпова.

Карпов в субботу осмотрел более 10 ремонтируемых дорог. «Основные сложности, с которыми сталкиваются подрядчики, - это коммуникации и зеленые насаждения. Кроме того, сегодня на участке дороги Мазанка - Опушки была выявлена явная нехватка асфальтобетонной смеси в моменте. Эти моменты будут отрегулированы в ручном порядке», - сказал Карпов, его слова также приводит пресс-служба.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: ТАСС

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