Стало известно, кто разгромил лимузин в крымском селе

Не так давно в Сакском районе около жилого дома разбили белый лимузин. Новость о таком событии моментально разлетелась по всем крымским пабликам.

В социальных сетях строили предположения, что же случилось с лимузином: машину разбили из-за того, что занимала сразу несколько парковочных мест или все-таки из-за зависти?

Как оказалось, причиной инцидента стали банальные семейные разборки. Лимузин посреди дня разбил разъяренный тесть хозяина.

Об этом журналистам рассказал сам владелец машины, — пишет КП-Крым.

— На днях купили лимузин с другом для того, чтобы устраивать бизнес, а тут такой сюрприз, — рассказал хозяин автомобиля. — Разбил прям посреди бела дня на глазах у соседей. Совсем неадекватный.

На восстановление нового лимузина хозяину понадобится около 150 тысяч рублей.

Заявление об ущербе уже передано в полицию, все подробности выясняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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