Происшествия
Стало известно, кто разгромил лимузин в крымском селе
Не так давно в Сакском районе около жилого дома разбили белый лимузин. Новость о таком событии моментально разлетелась по всем крымским пабликам.
В социальных сетях строили предположения, что же случилось с лимузином: машину разбили из-за того, что занимала сразу несколько парковочных мест или все-таки из-за зависти?
Как оказалось, причиной инцидента стали банальные семейные разборки. Лимузин посреди дня разбил разъяренный тесть хозяина.
Об этом журналистам рассказал сам владелец машины, — пишет КП-Крым.
— На днях купили лимузин с другом для того, чтобы устраивать бизнес, а тут такой сюрприз, — рассказал хозяин автомобиля. — Разбил прям посреди бела дня на глазах у соседей. Совсем неадекватный.
На восстановление нового лимузина хозяину понадобится около 150 тысяч рублей.
Заявление об ущербе уже передано в полицию, все подробности выясняются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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