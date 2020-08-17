Скандальную свалку в лесу под Судаком пообещали ликвидировать до конца года

Госпредприятие «Крымэкоресурсы» ликвидирует стихийную, так называемую Кизилташскую, свалку вблизи Судака.

Незаконный мусорный полигон уберут за 22,8 млн руб, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэкоресурсы».

«Объем незаконного мусорного полигона сейчас оценивается в более чем 40,8 тыс кубометров. Сумма контракта на вывоз мусора составляет 22,8 млн рублей. Срок окончания работ – конец 2020 года», – рассказали на предприятии.

Свалку ликвидируют за счет средств субсидии из бюджета Республики Крым.

Ранее власти Крыма планировали рекультивировать незаконный мусорный полигон в селе Краснокаменка (Кизилташ) под Судаком. Эти работы оценивались в 100 млн руб.

Мусор на территорию лесничества вблизи села Краснокаменка, по словам местных жителей, начали свозить еще в конце 90-х годов. Массовое скопление твердых коммунальных отходов началось в 2006 году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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