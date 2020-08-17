Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц ● Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных ● В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки ● Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму ● В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
фото © pixabay.com
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.
Ситуация в городе к этому не располагает, сообщил в ходе прямого общения в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, в Севастополе значительного роста заболеваемости не наблюдается.
«Ситуацию мы контролируем, количество коек достаточное. Обеспеченность всем необходимым сформирована. Пока ситуация, которая есть сейчас, прогноз, который мы видим, не предполагает возвращения жестких мер, как закрытие города в пик курортного сезона»,— ответил Развожаев на вопрос о слухах, что с 15 сентября в регионе вновь объявят карантин (цитата по ТАСС).
За последние сутки в Севастополе выявили четырех новых заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 412 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 326 человек, умерли — 12.
За 14 августа в Крыму зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Это максимальный прирост с начала эпидемии. Ранее максимальное число случаев было зарегистрировано 10 августа — 48.
В тексте использованы материалы: Коммерсант
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает правительство города.
В Севастополе власти обещают медикам вернуть отнятые у них надбавки к зарплате. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев пообещал медикам вернуть отнятые у них после повышения оклада надбавки к зарплате.
В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки. За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.
Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму. Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом видео
На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.
Севастопольцы вышли на митинг: протестовали против всего
В субботу, 15 августа, в центре Севастополя на улице Ленина протестовали против «колониальной политики чиновников» России, повышения тарифов, требовали честных выборов, отмену карантина и ношение защитных масок в условиях пандемии коронавируса.
вчера
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами
17 часов назад
Неисправный самолет Аэрофлота привез пассажиров в Крым
17 часов назад
Крым стал «пугалом» для Европы
Благодаря дислоцированным в Крыму российским воинским частям и растущему присутствию Черноморского флота в Черном и Средиземном морях полуостров становится серьезной угрозой для половины Европы и НАТО.