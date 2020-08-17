Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

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Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.

Ситуация в городе к этому не располагает, сообщил в ходе прямого общения в Instagram врио губернатора Михаил Развожаев. По его словам, в Севастополе значительного роста заболеваемости не наблюдается.

«Ситуацию мы контролируем, количество коек достаточное. Обеспеченность всем необходимым сформирована. Пока ситуация, которая есть сейчас, прогноз, который мы видим, не предполагает возвращения жестких мер, как закрытие города в пик курортного сезона»,— ответил Развожаев на вопрос о слухах, что с 15 сентября в регионе вновь объявят карантин (цитата по ТАСС).

За последние сутки в Севастополе выявили четырех новых заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировано 412 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 326 человек, умерли — 12.

За 14 августа в Крыму зарегистрировали 51 случай заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Это максимальный прирост с начала эпидемии. Ранее максимальное число случаев было зарегистрировано 10 августа — 48.

В тексте использованы материалы: Коммерсант

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Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает правительство города.

В Севастополе власти обещают медикам вернуть отнятые у них надбавки к зарплате. Врио главы Севастополя Михаил Развожаев пообещал медикам вернуть отнятые у них после повышения оклада надбавки к зарплате.

В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки. За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.

Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму. Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.