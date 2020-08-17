Россиян лишили надежды на выходной день 31 декабря

Идея переноса рабочего дня с 31 декабря на один из предшествующих дней не может быть реализована, поэтому россиянам не стоит надеяться на отдых в последний день года.

Об этом со ссылкой на Минтруд РФ пишет «РИА Новости».

В министерстве объяснили, что перенос рабочего дня нарушит требования 110 статьи Трудового кодекса РФ, согласно которой продолжительность непрерывного отдыха не должна быть меньше 42 часов в неделю. При этом в Минтруде планируют учесть этот момент при переносе выходных дней в 2021 году.

Предложение сделать 31 декабря нерабочим днем поступило в июле от депутата ГД Ярослава Нилова.

Ранее в Совете Федерации озвучивалось предложение о сокращении новогодних каникул в России до 4 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в марте и апреле из-за пандемии коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Новости

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