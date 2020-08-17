Развожаев назвал виновных в незаконной застройке севастопольского побережья

Сносить не будем, дальше строиться не разрешаем, будем делать правильно и красиво – таков был ответ врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева на вопрос о перспективах большинства собственников бывших земель совхоза Софьи Перовской.

Он дал его во время ответа на вопросы горожан на своей странице Вконтакте.

Михаил Развожаев коротко изложил предысторию проблемной ситуации.

«Собственники получили эти небольшие наделы под личное подсобное хозяйство. Через какое-то время эти паи стали скупаться. Сегодня там есть несколько крупных, так называемых земельных магнатов. Эти земельные магнаты, не долго думая, начали продавать землю сельхозназначения под индивидуальную жилую застройку. Обещали, что эти земельные паи будут превращены в земли под ИЖС, и люди там смогут все нормально юридически оформить. Этого ничего сделано не было. Поэтому сегодня та застройка, которая в совхозе Софьи Перовской есть, она находится на землях сельхозназначения», - напомнил глава города.

Начавшаяся хаотичная застройка приведет к тому, что возникнет территория без нормального проекта планировки территории и инфраструктуры – без дорог, школ, поликлиник и остановок общественного транспорта.

«А люди придут и скажут: «Уважаемый товарищ губернатор! Надо же нам это все как-то получить!». А все будет уже застроено. Они тоже потом не предложат свой участок под то, чтобы построить там социальный объект» - , продолжил он.

Врио губернатора напомнил о своем обещании не сносить уже построенные дома, в которые люди вложили часто последние деньги – «на это дано прямое поручение». Но дальнейшая застройка должна быть остановлена.

«Развитие этой перспективной территории и узаконивание земельных участков произойдет только тогда, когда мы разберемся со всем проектом планировки территории. Иначе мы сделаем еще один совершенно неурегулированный жилой массив, где живущие будут испытывать огромные трудности. Нужно спланировать территорию, нужно посмотреть, что из этой земли может быть введено под ИЖС», - подвел итог он.

При этом глава города отметил, что накал страстей намеренно инициируется теми, кто не желает упускать свою прибыль и настроен дальше продавать сельскохозяйственную землю под ИЖС.

Как именно будет осуществляться контроль за недопущением дальнейшей застройки, и не подстегнет ли это владельцев земли к ее скорейшей, до появления «контролеров», застройке – эти вопросы остались за кадром.

Между тем пайщики. опасаются уже озвученного решения о том, что на этой территории будет многоквартирная малоэтажная застройка. Осознав, в какую ловушку попали, уверяют: чуть не половина участков уже законно выведена из сельхозоборота, а то, что жилые и сельскохозяйственные территории там находятся там вперемешку, делает невозможным возделывание земли.

Заниматься же приусадебным хозяйством, по заверениям некоторых, они совсем не против. Их представитель сам высказывает настойчивое предложение сначала заняться проектом планировки этой территории.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские власти посоветовали подрядчику ремонта дорог в Симферополе ускориться. Власти Республики Крым посоветовали ускориться одному из подрядчиков ремонта дорог в Симферополе – госпредприятию «Крымавтодор» - в два раза.

До окончания строительства «Тавриды» осталось семь километров. Дорожники завершают укладку асфальтного покрытия на федеральной трассе «Таврида» в Крыму.

В Севастополе нашли способ строительства объектов ФЦП без Генплана. Власти Севастополя разрабатывают проект планировки и межевания территорий под строительство медицинского кластера на Фиолентовском шоссе и гражданского сектора аэропорта Бельбек.

Готовность трассы «Таврида» достигла 95 процентов. Строительство федеральной трассы «Таврида» почти завершено, общая готовность объекта достигла 95%.