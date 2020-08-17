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Происшествия

Прокуратура проверяет арендатора крымского пляжа, где утонул пятилетний мальчик

12:50 понедельник, 17 августа 2020
Черноморское

Прокуратура Черноморского района Крыма начала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на местном пляже.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

«Проводится проверка причин и условий гибели ребенка, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - На место происшествие выезжал прокурор Черноморского района Денис Кулебянов».

В частности, проверяется исполнение арендаторами пляжа и органами местного самоуправления требований закона в части организации отдыха людей, а также предоставления услуг в данной сфере. «Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой РК», - указано в сообщении.

Напомним, 13 августа в 17:13 в селе Оленевка отдыхающие вытащили из моря 5-летнего мальчика. Ребенка не смогли спасти. Приехавшие медики «скорой» констатировали биологическую смерть.

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