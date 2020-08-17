Происшествия
Прокуратура проверяет арендатора крымского пляжа, где утонул пятилетний мальчик
Прокуратура Черноморского района Крыма начала проверку по факту смерти 5-летнего ребенка на местном пляже.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
«Проводится проверка причин и условий гибели ребенка, - говорится в сообщении надзорного ведомства. - На место происшествие выезжал прокурор Черноморского района Денис Кулебянов».
В частности, проверяется исполнение арендаторами пляжа и органами местного самоуправления требований закона в части организации отдыха людей, а также предоставления услуг в данной сфере. «Ход и результаты проверки взяты на особый контроль прокуратурой РК», - указано в сообщении.
Напомним, 13 августа в 17:13 в селе Оленевка отдыхающие вытащили из моря 5-летнего мальчика. Ребенка не смогли спасти. Приехавшие медики «скорой» констатировали биологическую смерть.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Любопытство довело жителя Севастополя до уголовного дела. В Севастополе возбудили уголовное дело по статье о краже против жителя города, который украл панель домофона, сняв ее с одного из подъездов многоквартирного дома.
В Крыму арестовали водителя, сбившего трех детей. Водителю, сбившему в Джанкойском районе трех девочек, одна из которых погибла на месте, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
В Севастополе возбудили уголовное дело за торговлю кроссовок известных брендов. Южное таможенное управление сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей Севастополя, который, как утверждают в ведомстве, занимается реализацией контрафактных кроссовок.
В Ялте аквапарки заставили делать два санитарных дня в неделю. Власти Ялты проверили работу аттракционов и аквапарков в регионе.
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой
Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
В Крыму утонул пятилетний ребенок
14 августа
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.