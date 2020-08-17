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Общество

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 17 августа

00:23 понедельник, 17 августа 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 17 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый, пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в восточных, центральных районах и в г. Севастополе.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 12 до 28, ночью от 12 до 14 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 27 до 69 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 65 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 25, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 65 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 71 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 63 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 66 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 29, ночью от 14 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 16 до 72 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 21 до 66 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 21, ночью около 14 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 56 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 13 до 24, ночью около 14 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 59 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 24, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 27, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 16 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 16 августа.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 15 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 15 августа.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 14 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 14 августа.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 13 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 13 августа.

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