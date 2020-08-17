Власть
Проект объездной дороги вокруг Симферополя обойдется в 25 млрд рублей
фото © Крым.реалии
Власти Крыма планируют построить юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспорта с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма.
Об этом сообщает информагентство ТАСС.
Стоимость проекта составит 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.
По его словам, обход начнут проектировать в 2020 году, он начнется от села Мазанка.
30 июня сообщалось о запуске движения по четырехполосному участку крымской трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска.
Ранее сообщалось, что российские власти хотят построить объездную дорогу вокруг Симферополя за 32 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аэропорт Симферополя зафиксировал рекорд суточного трафика. В июле аэропорт Симферополя обслужил больше пассажиров, чем в тот же период 2019 года.
Россияне купили более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно. Более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно оформлено в этом году в России.
В Севастополе на пять ночей закроют серпантин по дороге в Инкерман. В Севастополе на пять ночей будут перекрывать выезд из города в сторону Инкермана. Там будут менять опоры высоковольтных линий.
В Севастополе появится транспортный монополист. Власти Севастополя ведут работу по объединению госпредприятий «Севавтотранс» и «Севэлектроавтотранс им. Круподерова».
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой
Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
В Крыму утонул пятилетний ребенок
14 августа
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.