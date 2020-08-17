Проект объездной дороги вокруг Симферополя обойдется в 25 млрд рублей

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Власти Крыма планируют построить юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспорта с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма.

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Стоимость проекта составит 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, обход начнут проектировать в 2020 году, он начнется от села Мазанка.

30 июня сообщалось о запуске движения по четырехполосному участку крымской трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска.

Ранее сообщалось, что российские власти хотят построить объездную дорогу вокруг Симферополя за 32 млрд рублей.

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