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Власть

Проект объездной дороги вокруг Симферополя обойдется в 25 млрд рублей

11:07 понедельник, 17 августа 2020
Симферополь
Проект объездной дороги вокруг Симферополя обойдется в 25 млрд рублей

фото © Крым.реалии

Власти Крыма планируют построить юго-восточный обход Симферополя для перенаправления транспорта с трассы «Таврида» в сторону Южного берега Крыма.

Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Стоимость проекта составит 25 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, обход начнут проектировать в 2020 году, он начнется от села Мазанка.

30 июня сообщалось о запуске движения по четырехполосному участку крымской трассы «Таврида» от Керчи до Белогорска.

Ранее сообщалось, что российские власти хотят построить объездную дорогу вокруг Симферополя за 32 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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