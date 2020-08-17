Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

фото © Новости Крыма

Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.

«В ходе потасовки один из оппонентов применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова пневматического действия и нанес телесные повреждения одному из участников конфликта. Сотрудники Росгвардии задержали пятерых участников конфликта, трое из которых оказались гостями Крымского полуострова из Приволжского региона», – говорится в сообщении.

Потасовка произошла из-за ссоры граждан. На место происшествия вызвали медработников и сотрудников полиции. Участников конфликта передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ночном ДТП в Сакском районе Крыма пострадали два человека. В Сакском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии. Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.

Огонь уничтожил легковой автомобиль в ночном ДТП на «Тавриде». ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого загорелась легковушка, произошло минувшей ночью на трассе «Таврида» в Крыму.

В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами. В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.