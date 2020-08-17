Происшествия
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой
фото © Новости Крыма
Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.
Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.
«В ходе потасовки один из оппонентов применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова пневматического действия и нанес телесные повреждения одному из участников конфликта. Сотрудники Росгвардии задержали пятерых участников конфликта, трое из которых оказались гостями Крымского полуострова из Приволжского региона», – говорится в сообщении.
Потасовка произошла из-за ссоры граждан. На место происшествия вызвали медработников и сотрудников полиции. Участников конфликта передали полицейским для дальнейшего разбирательства.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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