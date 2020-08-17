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Происшествия

Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

12:52 понедельник, 17 августа 2020
Симферополь
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

фото © Новости Крыма

Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.

Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крыму.

«В ходе потасовки один из оппонентов применил предмет, конструктивно схожий с пистолетом Макарова пневматического действия и нанес телесные повреждения одному из участников конфликта. Сотрудники Росгвардии задержали пятерых участников конфликта, трое из которых оказались гостями Крымского полуострова из Приволжского региона», – говорится в сообщении.

Потасовка произошла из-за ссоры граждан. На место происшествия вызвали медработников и сотрудников полиции. Участников конфликта передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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