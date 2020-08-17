Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +27
море +24

Происшествия

Пожар в Севастополе: из задымленной квартиры эвакуировали мужчину

14:10 понедельник, 17 августа 2020
Севастополь

В Севастополе в одном из многоэтажных домов на проспекте Гагарина утром 17 августа произошел пожар.

Как сообщили в городском управлении МЧС России, горела мебель в квартире на первом этаже.

Спасатели утверждают, что в задымленном помещении обнаружили мужчину с инвалидностью.

«Пострадавшего незамедлительно вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Параллельно была проведена эвакуация людей из соседних квартир – всего на свежий воздух было выведено 17 человек, в их числе 1 ребенок», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар ликвидировали в течение часа, причины устанавливаются.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крым продолжает гореть: 140 пожаров за неделю. За прошедшую неделю крымские спасатели 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий были спасены 33 человек, в том числе 7 детей.

В ночном ДТП в Сакском районе Крыма пострадали два человека. В Сакском районе произошло лобовое столкновение двух иномарок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии. Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.

Огонь уничтожил легковой автомобиль в ночном ДТП на «Тавриде». ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого загорелась легковушка, произошло минувшей ночью на трассе «Таврида» в Крыму.

Власть
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

Республика Крым и Севастополь оказались почти в конце рейтинга регионов по доступности бензина для населения.

Происшествия
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.

Общество
Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма

Накануне археологи отметили профессиональный праздник. Любители разгадывать загадки древности в это время находятся на раскопках.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации