Происшествия
Пожар в Севастополе: из задымленной квартиры эвакуировали мужчину
В Севастополе в одном из многоэтажных домов на проспекте Гагарина утром 17 августа произошел пожар.
Как сообщили в городском управлении МЧС России, горела мебель в квартире на первом этаже.
Спасатели утверждают, что в задымленном помещении обнаружили мужчину с инвалидностью.
«Пострадавшего незамедлительно вынесли на улицу и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Параллельно была проведена эвакуация людей из соседних квартир – всего на свежий воздух было выведено 17 человек, в их числе 1 ребенок», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар ликвидировали в течение часа, причины устанавливаются.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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