Полиция Крыма ищет свидетелей смертельного ДТП годичной давности

В рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего год назад на трассе Симферополь-Ялта.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Сотрудники полиции просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, произошедшего около года назад в районе пгт. Никита.

ДТП произошло 16 августа 2019 года на участке автодороги Симферополь-Ялта. По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля «Skoda Octavia» совершил наезд на 16-летнего подростка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных в результате ДТП травм юноша скончался в больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники полиции на протяжении длительного времени проводят комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств аварии.У правоохранительных органов имеются основания полагать, что подозреваемый скрывается от суда и следствия. До настоящего времени его местоположение остается неизвестным, 55-летний мужчина объявлен в розыск.

Изъятые с места аварии записи камер видеонаблюдения позволили определить возможных свидетелей ДТП, показания которых помогут привлечь злоумышленника к ответственности за совершенное преступление.

В объектив камер попали прежде всего два автомобиля, проезжавших по дороге в момент аварии. Первый — грузовая «Газель» с цельнометаллическим фургоном белого цвета, двигавшаяся в интервале времени с 20 час. 57 минут до 21 час 07 минут со стороны г. Ялты в направлении г. Симферополя. Водитель этого транспортного средства двигался навстречу автомашине «Skoda Octavia», сбившей подростка. Второй — минивэн серебристого (или иного светлого) цвета марки «Hyundai» или «Mercedes Vito», проезжавший во время ДТП поселок городского типа Никита в направлении г. Ялта, осуществляя движение позади автомобиля подозреваемого.

Сотрудники полиции просят откликнуться водителей данных автомобилей, а также иных очевидцев, располагающих какой-либо информацией по факту ДТП, либо о местонахождении подозреваемого. Всю имеющуюся информацию можно сообщить в Следственный отдел УМВД России по г. Ялте по тел. +7 (989)998-46-18, +7(928)636-72-20.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В районе Керчи ликвидировали почти 300 кг боеприпасов. 65 снарядов времен Второй мировой войны общей массой 292 кг обезвредили за прошедшие сутки пиротехники крымского главка МЧС России в Керчи и Ленинском районе.

Любопытство довело жителя Севастополя до уголовного дела. В Севастополе возбудили уголовное дело по статье о краже против жителя города, который украл панель домофона, сняв ее с одного из подъездов многоквартирного дома.

В Крыму арестовали водителя, сбившего трех детей. Водителю, сбившему в Джанкойском районе трех девочек, одна из которых погибла на месте, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Севастополе возбудили уголовное дело за торговлю кроссовок известных брендов. Южное таможенное управление сообщает о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателей Севастополя, который, как утверждают в ведомстве, занимается реализацией контрафактных кроссовок.