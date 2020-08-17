Ольга Бузова не забудет ночь в Симферополе

фото © live24.ru

В столице Крыма состоялся концерт эпатажной певицы и королевы инстаграма Ольги Бузовой. Это было первое выступление звезды после долгого перерыва в связи с коронавирусом.

Так как певица выступала ночью, было установлено возрастное ограничение 18+.

Хейтеры в социальных сетях подшучивали, что никто не придет, так как фанаты звезды гораздо моложе заявленного возраста. Однако, зал был полон. «Вы чего все такие красивые? Вам не рассказывали, что самой красивой должна быть я?!» — пошутила певица.

Возраст поклонников самый разнообразный от 18 до 45 лет. В зале присутствовало большое количество мужчин. Сама Ольга отметила: «С каждым годом, ко мне на концерты приходит все больше человек, из них много мужчин».

Певица вышла около двух часов ночи, после шоу-программы. В своем инстаграм, Ольга записала сторис за пять минут до выхода на сцену, в котором призналась, что каждый раз испытывает невероятное волнение, будто выходит на сцену впервые. Зрители, в это время, с нетерпением ждали выхода любимой певицы. И вот настал долгожданный момент, зал взорвался визгами и аплодисментами, на сцену вышла Ольга Бузова в блестящем наряде, с высоким длинным хвостом. Певицу сопровождала подтанцовка из двух молодых человек.

Концерт начался с песни «Танцуй под Бузову». Реакция зала была разнообразная: кто-то с наслаждением подпевал, кто-то пустился в пляс, а многие с оцепенением разглядывали певицу, перешептываясь: «Как непривычно увидеть ее в живую, а не по телевизору или в инстаграм».

После каждой песни Ольга общалась с публикой, говорила как рада выйти на сцену к «своим людям». Певица протягивала руку поклонникам. Этот концерт был похож на обмен позитивной энергии, подзарядки друг от друга, на акт любви между артистом и фанатами. Ольга не раз отметила, что на этот долгожданный концерт приехали не только крымчане, а также люди из других городов, фан-клубы Ольги из Москвы и Питера.

Каждому хотелось получить каплю внимания от своего кумира. Всякий раз, когда Ольга поворачивалась в одну или другую сторону к фанатам, раздавался визг и тянулись руки поклонников. Будто люди пришли не за песнями и танцами, а за общением и вниманием певицы.

Концерт прошел как одно мгновение. После концерта Ольга поделилась своими впечатлениями в соц. сетях: «Спасибо большое Симферополь, я долго не забуду эту ночь. Это было потрясающе».

Несмотря на теплый прием и позитивные отзывы, стоит отметить, что публика в Симферополе не была щедра на подарки, в отличии от других городов, в которых выступала певица. Обычно, фанаты осыпают певицу цветами и подарками, чего не сказать об этом концерте. Ольге вручили всего пару букетов и один подарок.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские «звезды» все чаще называют отдых в Крыму «мучением». Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась на отдых в Крыму и заявила, что хочет отдыхать в отелях «все включено».

Певица Глюказа клянется, что не называла Крым украинским. «На меня давили»: Глюкоза обвинила украинских пограничников в монтаже видео.

Упала в ванной: муж Легкоступовой рассказал правду о состоянии певицы. Муж эстрадной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов опроверг информацию о ее тяжелом состоянии и заверил, что звезда просто «упала в ванной».

«Убиваете нас!»: фанаты оценили новые фото Софии Ротару. Артистка София Ротару опубликовала свежие фото в своем Instagram и поразила своим внешним видом поклонников.