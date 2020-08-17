Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID

За прошедшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Согласно сводке Минздрава республики, от COVID-19 всего скончался 21 пациент. Предыдущая смерть пациента с диагнозом COVID-19 была зарегистрирована 15 августа. Продолжают лечение 539 пациентов, выздоровело уже более 1000 человек.

Всего в Крыму выявлено 1784 случая COVID-19, 24 из них зарегистрировали за последние сутки. Из них 16 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, один – среди контактных по ранее зарегистрированному очагу, семь заболевших выявлены при скрининге здорового населения.

Под медицинским наблюдением находятся 1060 человек, а в обсерваторах 220.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

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