Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса ● Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц ● Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных
Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID
За прошедшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Согласно сводке Минздрава республики, от COVID-19 всего скончался 21 пациент. Предыдущая смерть пациента с диагнозом COVID-19 была зарегистрирована 15 августа. Продолжают лечение 539 пациентов, выздоровело уже более 1000 человек.
Всего в Крыму выявлено 1784 случая COVID-19, 24 из них зарегистрировали за последние сутки. Из них 16 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, один – среди контактных по ранее зарегистрированному очагу, семь заболевших выявлены при скрининге здорового населения.
Под медицинским наблюдением находятся 1060 человек, а в обсерваторах 220.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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