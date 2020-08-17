Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +28
море +24

Коронавирус в Крыму

Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID

12:35 понедельник, 17 августа 2020

За прошедшие сутки в Крыму скончался еще один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Согласно сводке Минздрава республики, от COVID-19 всего скончался 21 пациент. Предыдущая смерть пациента с диагнозом COVID-19 была зарегистрирована 15 августа. Продолжают лечение 539 пациентов, выздоровело уже более 1000 человек.

Всего в Крыму выявлено 1784 случая COVID-19, 24 из них зарегистрировали за последние сутки. Из них 16 случаев выявлены при  обращении за медицинской помощью, один – среди контактных по ранее зарегистрированному очагу, семь заболевших выявлены при скрининге здорового населения.

Под медицинским наблюдением находятся 1060 человек, а в обсерваторах 220.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса. Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.

Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц. В России массовая вакцинация людей от коронавируса стартует примерно через месяц, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Коронавирус в Севастополе: плюс 7 новых больных. За минувшие сутки в Севастополе зарегистрированы семь новых случаев заболевания COVID-19, сообщает правительство города.

Происшествия
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации