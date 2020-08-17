Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +28
море +24

Власть

На Крымском мосту установили новый рекорд автотрафика

13:20 понедельник, 17 августа 2020

уточный автотрафик по Крымскому мосту 15 августа составил почти 36,4 тыс. автомобилей, это рекордный показатель за историю его существования, сообщили в пресс-службе Росавтодора по Крыму.

«В субботу, 15 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту - 36 393 автомобилей в сутки. Прошлогодний суточный максимум отмечен 12 августа 35 989 машин. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была 12 августа: 33 359 транспортных средств в сутки», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за текущее лето по мосту в Республику Крым прибыло 720 тыс. автомобилей, это на 19% больше, чем транспорта, направляющегося по нему в Краснодарский край. Наиболее интенсивное движение фиксируют в выходные дни, наименьшая загрузка наблюдается по средам и четвергам.

«Объем междугородних автобусных перевозок из Крыма превышает обратное направление на 17%. В августе ежедневно Керченский пролив пересекают по мосту более 200 автобусов. Трафик движения грузовых автомобилей распределяется равномерно в оба направления. Летом по мосту проехало более 146 тыс. таких транспортных средств, ежесуточно мост пересекают более 2 тыс. грузовиков», - добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неисправный самолет Аэрофлота привез пассажиров в Крым. Людей не выпускали из аэропорта в течение трех часов.

Аэропорт Симферополя зафиксировал рекорд суточного трафика. В июле аэропорт Симферополя обслужил больше пассажиров, чем в тот же период 2019 года.

Россияне купили более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно. Более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно оформлено в этом году в России.

В Севастополе на пять ночей закроют серпантин по дороге в Инкерман. В Севастополе на пять ночей будут перекрывать выезд из города в сторону Инкермана. Там будут менять опоры высоковольтных линий.

Происшествия
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой

Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки

За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом

За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса

Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации