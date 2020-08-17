На Крымском мосту установили новый рекорд автотрафика

уточный автотрафик по Крымскому мосту 15 августа составил почти 36,4 тыс. автомобилей, это рекордный показатель за историю его существования, сообщили в пресс-службе Росавтодора по Крыму.

«В субботу, 15 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту - 36 393 автомобилей в сутки. Прошлогодний суточный максимум отмечен 12 августа 35 989 машин. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны также была 12 августа: 33 359 транспортных средств в сутки», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что за текущее лето по мосту в Республику Крым прибыло 720 тыс. автомобилей, это на 19% больше, чем транспорта, направляющегося по нему в Краснодарский край. Наиболее интенсивное движение фиксируют в выходные дни, наименьшая загрузка наблюдается по средам и четвергам.

«Объем междугородних автобусных перевозок из Крыма превышает обратное направление на 17%. В августе ежедневно Керченский пролив пересекают по мосту более 200 автобусов. Трафик движения грузовых автомобилей распределяется равномерно в оба направления. Летом по мосту проехало более 146 тыс. таких транспортных средств, ежесуточно мост пересекают более 2 тыс. грузовиков», - добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неисправный самолет Аэрофлота привез пассажиров в Крым. Людей не выпускали из аэропорта в течение трех часов.

Аэропорт Симферополя зафиксировал рекорд суточного трафика. В июле аэропорт Симферополя обслужил больше пассажиров, чем в тот же период 2019 года.

Россияне купили более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно. Более 10 тысяч «единых» билетов в Крым и обратно оформлено в этом году в России.

В Севастополе на пять ночей закроют серпантин по дороге в Инкерман. В Севастополе на пять ночей будут перекрывать выезд из города в сторону Инкермана. Там будут менять опоры высоковольтных линий.