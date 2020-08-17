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Морская вода в Крыму оказалась не совсем чистой
фото © Крым.реалии
В Роспотребнадзоре утверждают, что нашли отклонения в пробах морской воды в Крыму, в связи с чем на некоторых пляжах ввели запрет на купание.
«По результатам исследований выявлены нестандартные пробы морской воды по микробиологическим показателям, удельный вес которых составил 2,3% (2019г. – 2,32%). По всем нестандартным пробам морской воды проинформированы Администрации муниципальных образований и субъекты хозяйствования, эксплуатирующие пляжи и зоны рекреации, проведены повторные исследования, приняты меры, в том числе по запрету купания», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор по Крыму и Севастополю закрыл для купания четыре пляжа после проверки морской воды.
6 августа глава Севастополя Михаил Развожаев опубликовал фото канализационной трубы, прорыв которой загрязнил прибрежные воды.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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