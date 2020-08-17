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Власть

Мэр Ялты решил лично закрасить граффити на фасадах городских зданий

19:50 понедельник, 17 августа 2020
Ялта
Мэр Ялты решил лично закрасить граффити на фасадах городских зданий

фото © Мэрия Ялты

В Ялте состоялась акция «Закрась граффити», в которой принял участие глава администрации Ялты Иван Имгрунт.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

В рамках городской акции «Закрась граффити», организованной общественной организацией «Переправа», был приведен в порядок фасад здания на улице Севастопольская. Акция состоялось с участием главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, его заместителя Ирины Романец, а также представителей общественности.

— Ялта должна соответствовать своему статусу международного курорта, — отметил глава администрации Ялты Иван Имгрунт. — Небрежно разрисованные стены не вписываются в требования градостроительного облика летней столицы. Активно ведется работа по наведению порядка в городе по всем направлениям и борьба с незаконным граффити является важной составляющей.

Вместе с тем Иван Имгрунт предложил провести фестиваль граффити и выделить для талантливых художников специальные площади, где рисунки граффити будут украшать внешний облик города.

«В Ялте, по примеру других городов России, можно провести фестиваль среди уличных художников, лучшие из которых получат право проявить свое творчество там, где оно уместно и будет соответствовать градостроительному регламенту, — отметил глава администрации. — Необходимо привлечь талантливых ребят к благоустройству города и направить их деятельность в позитивное русло».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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