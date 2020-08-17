Власть
Крым закупит больше 200 муниципальных автобусов
фото © Российская газета
Республика Крым закупит больше 200 новых автобусов, которые выйдут на социально важные маршруты в муниципалитетах.
Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
«Меняется подвижный состав. В этом году мы закупаем еще 220 автобусов по программе сотрудничества с правительством Москвы и выставляем в рамках конкурса на линии. То есть неважно, где они будут работать. Главное, что это будут те социально важные маршруты, на которых требуется качественный подвижной состав», - рассказал Карпов.
По его словам, муниципальные перевозчики уже «существенно изменили уровень обслуживания населения». Это касается также частных перевозчиков, которые обновили подвижной состав.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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