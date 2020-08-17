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Власть

Крым закупит больше 200 муниципальных автобусов

16:21 понедельник, 17 августа 2020
Крым закупит больше 200 муниципальных автобусов

фото © Российская газета

Республика Крым закупит больше 200 новых автобусов, которые выйдут на социально важные маршруты в муниципалитетах.

Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Меняется подвижный состав. В этом году мы закупаем еще 220 автобусов по программе сотрудничества с правительством Москвы и выставляем в рамках конкурса на линии. То есть неважно, где они будут работать. Главное, что это будут те социально важные маршруты, на которых требуется качественный подвижной состав», - рассказал Карпов.

По его словам, муниципальные перевозчики уже «существенно изменили уровень обслуживания населения». Это касается также частных перевозчиков, которые обновили подвижной состав.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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