Крым продолжает гореть: 140 пожаров за неделю

За прошедшую неделю крымские спасатели 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий были спасены 33 человек, в том числе 7 детей.

За отчетный период было ликвидировано 140 пожаров, из них 105 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, зафиксировано 11 происшествий на воде, спасено 7 человек. В горно-лесной зоне проведено 6 поисково-спасательных операций, спасено 7 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщили в МЧС.

В ведомстве отмечают: сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии. Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.

Огонь уничтожил легковой автомобиль в ночном ДТП на «Тавриде». ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого загорелась легковушка, произошло минувшей ночью на трассе «Таврида» в Крыму.

В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами. В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.

В Севастополе дама пожаловалась на высыпанный на машину цемент. Припарковалась между двумя машинами под знаком «Парковка» среди еще 50 машин у Комсомольского сквера, за забором которого идет реконструкция, вернулась через два часа, а машина передняя часть машины включая дверь, засыпана цементом – такой печальной историей поделилась в соцсетях жительница Севастополя.