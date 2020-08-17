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Происшествия

Крым продолжает гореть: 140 пожаров за неделю

10:38 понедельник, 17 августа 2020

За прошедшую неделю крымские спасатели 20 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП, в результате оперативных действий были спасены 33 человек, в том числе 7 детей.

За отчетный период было ликвидировано 140 пожаров, из них 105 — это возгорания сухой растительности и мусора, не причинившие материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. Также, зафиксировано 11 происшествий на воде, спасено 7 человек. В горно-лесной зоне проведено 6 поисково-спасательных операций, спасено 7 человек. Кроме того, было ликвидировано 4 лесных пожара, — сообщили в МЧС.

В ведомстве отмечают: сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым ведут усиленную работу, направленную на профилактику гибели людей при пожарах, особое внимание уделяя семьям с детьми, одиноким лицам пожилого возраста, инвалидам, также организовано информирование населения через средства массовой информации о мерах пожарной безопасности в жилых домах, правилах поведения в случае возникновения пожара, на информационных стендах обеспечивается систематическое размещение материалов, отражающих вопросы и проблемы обеспечения пожарной безопасности.

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