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Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

15:01 понедельник, 17 августа 2020
Крым и Севастополь оказались в конце рейтинга доступности бензина

фото © Today.ua

Республика Крым и Севастополь оказались почти в конце рейтинга регионов по доступности бензина для населения.

Согласно данным агентства РИА Новости, Крым занял 65 место из 85 регионов. В республике на чистую среднюю зарплату можно купить 642 литров бензина, а стоимость топлива марки АИ-92 на конец июля составила 45,86 рублей. В свою очередь Севастополь занял 55 место. Там на чистую среднюю зарплату можно приобрести 675 литров, а стоимость АИ-92 чуть больше чем в Крыму - 45,93 рублей.

Доступнее всего бензин оказался в Ямало-Ненецком автономном округе. Там на чистую среднюю зарплату можно купить 2160 литров топлива, а бензин АИ-92 стоит всего 41,75 рубль.

Самым недоступным «регионом» стала Республика Дагестан – 535 литров бензина можно купить на чистую среднюю зарплату в регионе, а бензин АИ-95 там стоит 45,58 рублей.

Ранее президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов не исключил незначительного роста цен на топливо в Крыму в ближайшей перспективе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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