Какой сегодня праздник 17 августа

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Сегодня, 17 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти преподобномученицы Ии Персидской

День памяти Преподобномученицы Ии Персидской почитается православными верующими ежегодно 17 августа. Святая мученица Ия была родом из города Визада, вместе с 9000 христиан взята была она в плен Персидским царем Сапором за исповедание Христа. Она была представлена на суд к начальнику волхвов, который стал принуждать ее отречься от Христа. Но она не склонилась на его увещания и пребыла твердою в истинной вере.

За свои взгляды женщина была казнена. На залитом кровью месте, где лежала мученица, мгновенно выросло множество фиалок. Они, казалось, жили, а не только цвели, и окружающий воздух трепетал дыханьем их аромата. При виде чуда народ заволновался, и многие прославили Бога Христиан.

Авдотья Малиновка

Народный праздник «Авдотья Малиновка» отмечается 17 августа (по старому стилю - 4 августа). В этот день православная церковь чтит память преподобной мученицы Евдокии Римляныни. Другие названия праздника: «Авдотья», «Малиновка», «Огуречница», «Сеногной». С этого дня начинают идти мелкие моросящие дожди, поспевает лесная малина, хозяйки собирают последние огурцы.

День проснувшихся улиток

Иногда мы, словно улитки, запираемся в своих домиках-ракушках, и только изредка осторожно показываемся оттуда… Мир вокруг нас живой и искрящийся, зачем тогда от него прятаться? Может быть, стоит сегодня, 17 августа, в День проснувшихся улиток проснуться пораньше и, выбравшись из своего домика, окунуться в разноцветное буйство!

Также сегодня, 17 августа, отмечают такие праздники:

- День пчел (National Honey Bee Day) в США

- День признательности черным котам (National Black Cat Appreciation Day) в США

- День ванильного заварного крема (National Vanilla Custard Day) в США

- День инженера в Колумбии

- День независимости Габона

- День флага Боливии

- День независимости Индонезии

- День признания бэби-бумеров (Baby Boomers Recognition Day) в США

- День Маркуса Гарви на Ямайке

- День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом в Словении

Сегодня именины празднуют: Иван, Константин, Ирина, Кузьма, Мартиниан, Андрей, Денис, Фафуил, Антонин, Евдокия, Дарья, Максимилиан, Екзакустодиан (Кустодий), Елеферий (Елевферий), Иамвлих.

Что происходило 17 августа в прошлые годы

1903 - американский издатель и журналист Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию (самая престижная награда в области литературы, журналистики, музыки и театра, размер премии10 тысяч долларов).

1928 - в Москве открыт стадион «Динамо» (в настоящее время стадион принадлежит одноименному футбольному клубу).

1958 - начало политики «большого скачка» в Китае: целью было превратить страну из аграрной в индустриальную, на деле все обернулось крупнейшей социальной катастрофой в которой сгинули от 20 до 40 млн. людей.

1960 - государство Габон (является одним из самых стабильных и богатых африканских государств) объявило о независимости от Франции.

1962 - при попытке перехода Берлинской стены (протяженность 155 км, в том числе в черте Берлина 43,1 км) начинают гибнуть люди: первый убитый Петер Фехтер.

1967 - знаменитый американский боксер Мухаммед Али женился на ортодоксальной мусульманке, подтвердив свой переход в ислам.

1977 - впервые надводный корабль покорил Северный полюс Земли, это был советский атомный ледокол «Арктика».

1988 - образовалось Всероссийское общество инвалидов (официальный девиз «Вместе мы сможем больше!»).

1998 - в России начинается экономический кризис, правительство объявляет дефолт: в качестве причин следует отметить огромный государственный долг и низкие мировые цены на сырье.

2009 - техногенная катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в России: причиной аварии было названо усталостное разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, в аварии погибло 75 человек, авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 17 августа. Какие праздники будут завтра?

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