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Происшествия

Иномарка с людьми упала с подпорной стены в Алуште

14:33 понедельник, 17 августа 2020
Алушта

На Южном берегу Крыма автомобиль Chevrolet во время движения сорвался с опорной стены высотой более пяти метров.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел в воскресенье около полудня в районе села Верхнее Запрудное городского округа Алушта. В результате падения пострадали два человека, находившиеся в автомобиле.

Людей деблокировали. При помощи спинального щита крымские спасатели транспортировали одну пострадавшую из автомобиля в машину скорой помощи. Второй пострадавший в помощи не нуждался. Дальнейшие работы проводили сотрудники полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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