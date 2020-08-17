Происшествия
Иномарка с людьми упала с подпорной стены в Алуште
На Южном берегу Крыма автомобиль Chevrolet во время движения сорвался с опорной стены высотой более пяти метров.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел в воскресенье около полудня в районе села Верхнее Запрудное городского округа Алушта. В результате падения пострадали два человека, находившиеся в автомобиле.
Людей деблокировали. При помощи спинального щита крымские спасатели транспортировали одну пострадавшую из автомобиля в машину скорой помощи. Второй пострадавший в помощи не нуждался. Дальнейшие работы проводили сотрудники полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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