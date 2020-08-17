Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста

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После завершения сезона отпусков и возвращения россиян с курортов вспышки новой коронавирусной инфекции маловероятны, уверен врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

По мнению специалиста, жители большей часть крупных российских городов уже проконтактировали с коронавирусом.

«Поэтому, когда вернутся отдыхающие, катастрофы не случится. Уже не будет восприимчивых к заражению людей, развития эпидемии не предвидится», – отметил Тимаков в эфире «Москва 24».

При этом эксперт подчеркнул, что на курортах больше всех подвержены риску заражения - мамы с детьми. По словам врача, «их иммунитет ослаблен и они еще не контактировали с заболевшими».

Ранее мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев связал резкий рост выявляемых заболевших новой коронавирусной инфекцией с тем, что в город возвращаются побывавшие в Крыму отпускники.

В августе в популярных у россиян курортных регионах был зафиксирован рост заболеваемости. К примеру, в Республике Крым к началу августа было зарегистрировано 1 386 случаев заражения, большая часть из которых была выявлена после начала туристического сезона. А на Кубани к началу последнего месяца лета число инфицированных увеличилось на 66%.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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