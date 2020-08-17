Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Новая жертва коронавируса: в Крыму скончался еще один пациент с COVID ● В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки ● В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом ● Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса ● Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц
Будет ли осенью новая волна коронавируса: мнение инфекциониста
фото © meduza.io
После завершения сезона отпусков и возвращения россиян с курортов вспышки новой коронавирусной инфекции маловероятны, уверен врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
По мнению специалиста, жители большей часть крупных российских городов уже проконтактировали с коронавирусом.
«Поэтому, когда вернутся отдыхающие, катастрофы не случится. Уже не будет восприимчивых к заражению людей, развития эпидемии не предвидится», – отметил Тимаков в эфире «Москва 24».
При этом эксперт подчеркнул, что на курортах больше всех подвержены риску заражения - мамы с детьми. По словам врача, «их иммунитет ослаблен и они еще не контактировали с заболевшими».
Ранее мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев связал резкий рост выявляемых заболевших новой коронавирусной инфекцией с тем, что в город возвращаются побывавшие в Крыму отпускники.
В августе в популярных у россиян курортных регионах был зафиксирован рост заболеваемости. К примеру, в Республике Крым к началу августа было зарегистрировано 1 386 случаев заражения, большая часть из которых была выявлена после начала туристического сезона. А на Кубани к началу последнего месяца лета число инфицированных увеличилось на 66%.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки. За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом. За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса. Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц. В России массовая вакцинация людей от коронавируса стартует примерно через месяц, сообщил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Приезжие и симферопольцы устроили драку с перестрелкой
Потасовка между группой приезжих граждан и местными жителями прошла в Симферополе у увеселительного заведения.
В Севастополе растет заболеваемость COVID-19: сводка за сутки
За сутки в Севастополе COVID-19 заболело 8 человек, всего за неделю 41 новый пациент.
В Крыму - резкий спад новых заражений коронавирусом
За 16 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
14 августа
В Крыму утонул пятилетний ребенок
14 августа
Севастополь не планирует вновь вводить ограничения из-за коронавируса
Власти Севастополя не планируют возобновлять действие ограничительных мер из-за COVID-19.