Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму

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Рост заболеваемости в Крыму связан в первую очередь с высокой антропогенной нагрузкой, которую испытывает регион из-за курортного сезона. Однако ничего критического в этом нет.

Такое мнение высказал депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Конечно, антропогенная нагрузка у вас сейчас запредельная. Конечно, свою роль играет перегруженность пляжей и переукомплектованность (средств размещения – ред.), особенно частного сектора. С другой стороны, есть неподготовленность инфраструктуры гигиенической», - констатировал он.

Кроме того рост заболеваемости в Крыму в ближайшее время скажется и на других регионах России, куда через неделю-две начнут возвращаться люди, отдыхавшие на полуострове.

«Но я не вижу здесь никакой катастрофы, - подчеркнул Онищенко. – Сегодня главный акцент должен быть на человека, на уровень культуры здоровья. Если человеку все говорят носить маски, а он не носит или он знает, что надо мыть руки, но не делает этого, то можно еще трижды закрыть (всех на самоизоляцию – ред.), обрушить экономику окончательно, а толку будет мало от этого. Поэтому сегодня мы должны перейти на работу с населением и, конечно, создать для этого условия – например, наличие масок, чтобы они не покупались за 70-100 рублей, как это было поначалу ».

Необходимо также следить за соблюдением социальной дистанции, даже в условиях отдыха и возможных скоплений людей в общественных местах. Подобное «ответственное поведение» позволит снизить риск заболевания и, соответственно, улучшить общую ситуацию со здоровьем населения, а также уберечь главную группу риска – пожилых людей.

«У нас есть заболевания, где не надо никаких обследования проводить, настолько они манифестно проявляются. А поскольку коронавирус – это 60% случаев бессимптомного или легкого течения, то, конечно, вы не владеете полной ситуацией. С точки зрения эпидемиолога, это повышает вероятность заражения нашего самого главного контингента риска – старшего населения», - заключил Онищенко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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