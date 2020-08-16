Власти Ялты решили, что город по уровню индекса IQ должен быть на высоком месте

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Ялта должна занять достойное место в 2020 году по результатам ранжирования уровня цифровизации и внедрения передовых технологий в городское хозяйство «Индекс IQ городов».

Об этом заявил начальник департамента экономического развития местной администрации Эдуард Онацкий.

«В 2019 году Ялта вошла в ТОП-15 городов России, реализующих ведомственный пилотный проект «Умный Город». Подали мы документы на ранжирование и на текущий год, рассчитывая занять достойное место. А кроме того, Ялта принимает участие в конкурсе по реализации лучших муниципальных практик в сфере технологического обеспечения городского хозяйства, за три призовых места в котором можно получить гранты в размере от 30 до 70 млн рублей для реализации дальнейших мероприятий проекта «Умный город», - рассказал Эдуард Онацкий, курирующий этот проект в курортной столице.

Он напомнил, что к настоящему времени в ялтинском регионе уже установлено почти 200 камер видеонаблюдения, в том числе в поселках муниципального образования, 103 из которых - с начала текущего года. «В частности, 23 камеры начали действовать на центральной аллее и транспортном кольце в Симеизе, а также на набережной Гурзуфа», - уточнил руководитель департамента.

При этом Онацкий обратил внимание, что проект «Умный город» реализуется сразу по нескольким направлениям обеспечения общественной безопасности: территории массового посещения также оснащены боллардами, началась установка устройств для вызова экстренных служб, первое из которых появилось в Пионерском парке, а еще несколько будут смонтированы в разных районах в следующем году.

«Кроме того, по договоренности администрации города с одним из интернет-провайдеров впервые скверы, парки и набережная Ялты покрыты бесплатным городским Wi-Fi», - добавил куратор проекта.

Также, по его словам, в рамках модернизации наружного освещения вдоль маршрута городского троллейбуса уже установлены 400 современных светодиодных светильников, что позволит снизить потребление электроэнергии на этом участке на 50% и сэкономить около 1,5 млн рублей бюджетных средств за год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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