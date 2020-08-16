Власти Ялты посчитали пешеходов на городской набережной

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В июле по набережной Ялты прошлись 249 тысяч человек, утверждают в администрации города.

По информации замглавы администрации Ирины Романец, такие данные удалось получить благодаря реализуемому в Ялте проекту «Умный город».

«С начала курортного сезона, с 1 по 31 июля, в Крыму отдохнули 1 млн 432,8 туристов. И можно с уверенностью говорить, что 30% из них отдыхали в нашем городе. Мы также вели свою статистику, согласно которой Ялта уже приняла 500 тысяч туристов. А если считать однодневные туры и экскурсии, то их было гораздо больше», – уверяет Романец.

Как сказано в сообщении администрации, на ЮБК официально зарегистрировано 166 объектов размещения. Из них 20 санаториев, 35 пансионатов и 107 гостиниц. Одновременно они могут принимать 29 600 тысяч гостей.

По данным Минкурортов Крыма, с начала курортного сезона, с 1 по 31 июля, в Крыму отдохнули 1 млн 432,8 туристов. Доля туристов, проехавших на полуостров на автомобилях и автобусах по Крымскому мосту составила 62,7%, прибыло авиасообщением – 31,9%, по железной дороге – 5% и менее 1% – через админграницу Крыма с Херсонской областью, утверждают в ведомстве.

В августе крымские курорты посетят не менее 1,8 млн туристов, уверен глава Минкурортов Крыма Вадим Волченко, ссылаясь на растущий турпоток в регионе и высокий спрос на бронирование объектов.

Глава ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова сообщала, что туристы уже активно бронируют номера в отелях полуострова на сентябрь 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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