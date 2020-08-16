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Власть

В Севастополе власти обещают медикам вернуть отнятые у них надбавки к зарплате

13:28 воскресенье, 16 августа 2020
Севастополь
В Севастополе власти обещают медикам вернуть отнятые у них надбавки к зарплате

фото © Новости Крыма

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев пообещал медикам вернуть отнятые у них после повышения оклада надбавки к зарплате.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«Нам понадобился месяц, чтобы провести полный анализ ситуации по увеличению базовых окладов врачей. Уже сейчас мы видим результаты работы, потому что молодые специалисты стали приходить в больницы. Теперь молодой специалист сразу начинает не с 20 тыс. рублей, а с порядка 40 тыс. рублей. Но так как финансовыми средствами на оплату труда наши учреждения были ограничены на этот бюджетный период, пришлось снизить проценты надбавок», – сообщил Развожаев.

По его словам, «зарабатывать меньше медработники не стали», но произошло «серьезное разочарование», так как люди рассчитывали, что с повышением окладов они будут продолжат получать допвыплаты за стаж, вредность, звание.

«Если раньше надбавки за выслугу лет устанавливались в размере 30% к окладу, предлагалось после увеличения базовых окладов уменьшить их до 12-15%. В коллективах мы разъясняли, что это сделано в пределах того фонда оплаты труда, который был запланирован. Но по разговорам с медперсоналом, стало понятно, что эта мера не привела к мотивации, а наоборот – к разочарованию», – добавил Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что стимулирующие выплаты восстановят и пересчитают, начиная с мая этого года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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