В Севастополе придумали «знак качества» для отелей

Власти Севастополя взялись за ведение туристического реестра, в котором будет содержаться информация о местных отелях и гостиницах.

С одной стороны, это упростит поиск мест размещения туристам, с другой – добросовестные отели смогут продвинуть свои услуги, считают в правительстве.

По словам вице-губернатора Марии Литовко, в настоящее время в городе действует общедоступный туристический реестр, но он малоэффективен, так как в нем числится всего около 50 мест размещения.

«Мы понимаем, что в нашем регионе их намного больше», - отметила Литовко.

Теперь к наполнению реестра планируется привлечь муниципалитеты и органы исполнительной власти – они также смогут передавать информацию о местах размещения, которые ведут свою деятельность в регионе. После проверки сведений о том или ином месте размещения, ему будет выдаваться паспорт антитерорристической безопасности.

«Это такой знак качества, условно говоря, когда место размещения попадает в этот реестр, соответственно люди понимают, что с точки зрения соблюдения всех требований можно чувствовать себя достаточно спокойно», - отметил врио губернатора Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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