В Севастополе на мысе Хрустальный началось строительство театра оперы и балета

Горожанам вопреки обещаниям властей отказали в ознакомлении с проектом объекта, являющегося частью культурного кластера в Севастополе.

Театр оперы и балеты — один из объектов так называемого культурного кластера, строительство которого стартовало с незаконных многоквартирных домов — возводят на мысе Хрустальный в Севастополе. Об этом сообщил руководитель Севастопольского объединения содействия развитию 11-й береговой батареи Владимир Семенов в Facebook.

На месте строительства театра появился паспорт объекта: заказчик — фонд «Национальное культурное наследие», подрядчиком которого выступает ООО «Арго»; окончание работ — второй квартал 2023 года.

Согласно информации, содержащейся в ЕГРЮЛ РФ, «Арго» зарегистрировано в Ялте (Республика Крым). Ее собственником является бизнесмен Виталий Самолин, сфера коммерческих интересов которого — в Москве и Подмосковье. Он стал владельцем фирмы в октябре 2019 года, до этого хозяевами строительной компании были Владимир Ильич Лысак, Владимир Анатольевич Клюев и Юлия Вячеславовна Шередека.

Глава постоянного комитета заксобрания Севастополя по градостроительству и земельным отношениям Вячеслав Горелов ранее отметил, что «на мысе Хрустальный идет реализация какого-то масштабного, мощного, серьезного проекта — идет полным ходом, а Севастополь об этом не знает.

«Почему севастопольцы не принимают участия в обсуждении того, что в городе строится?!», — сказал депутат в эфире канала TV ForPost.

Горелов обратил внимание на то, что «в ноябре или в декабре минувшего года было сказано, что в начале наступающего, 2020 года проект образовательно-культурного кластера на мысе Хрустальный будет показан людям и так далее». Однако обещанное, в том числе врио губернатора Михаилом Развожаевым, не сделано.

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