В Севастополе дама пожаловалась на высыпанный на машину цемент

Припарковалась между двумя машинами под знаком «Парковка» среди еще 50 машин у Комсомольского сквера, за забором которого идет реконструкция, вернулась через два часа, а машина передняя часть машины включая дверь, засыпана цементом – такой печальной историей поделилась в соцсетях жительница Севастополя.

Рабочие из парка заверили ее, что это дело не их рук, а дорожников.

«Очень странная ситуация. Кто прав, а кто виноват?» - спрашивает она.

Это не цемент, а отсев, уточнили подписчики паблика. В остальном ответы предсказуемо разделились.

Одни отмечали, что там есть знаки о ремонтных работах, есть ограждения из пластиковых блоков, только вот их самовольно убирают желающие припарковаться поудобнее.

«Пару недель назад мадам на Ровер из Москвы просто отодвинула ногой пластмассовое ограждение и встала ! Подъехал фура с бордюрами - а там уже почти все запарковано было, У кого были номера <телефонные под стеклом>, тем работяги позвонили, и они отогнали машины . Всех остальных вытаскивал эвакуатор, так как все поддоны с бордюрами были выставлены , вдоль дороги и перед машинами, спереди и сзади», - рассказал один из комментаторов

«Нет, это была парковка, на которую заехали рабочие», - настаивала женщина.

Обратили внимание комментаторы и на то, что ремонтные работы очевидны. Остатки ранее высыпанных стройматериалов есть и под задней частью машины – а значит можно было догадаться, что становится там не стоит, даже несмотря на пример 50 других машин и знак парковки. И стоит все же оставлять номер телефона на лобовом стекле.

«Те двое оставили - им позвонили и они убрали. Если там ремонт, стройка, то сами виноваты», - заявляли подписчики группы.

Другие отстаивали права автовладельца, говоря, что даже если нарушение со стороны автоледи было, то строителям надо было идти законным путем – вызывать ДПС и эвакуатор. Эта же ситуация - умышленная порча имущества.

К счастью, фактической порчи имущества не случилось – ничто не повредилось и не потеряло блеска, написала хозяйка японской машины.

«Пришлось понервничать, грести, потеть, дышать пылью, перемазаться до ушей, перестирать после одежду и обувь, съездить на автомойку», - написала владелица авто, несколько опечаленная тем, что рабочие не пришли ей на подмогу.

Поскольку заявление в полицию написано не было, разобраться, кто прав, а кто виноват, не предсставляется возможным.

В тексте использованы материалы: Форпост

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