В МЧС Крыма в шоке от того, как беспечно ведут себя туристы на море

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Крымские спасатели обратили внимание жителей и гостей республики на увеличение количества происшествий на водных объектах.

За прошедший период 2020 года на территории Крыма уже произошло более 50 происшествий, на которых погибло более 30 человек.

Рекомендации спасателей:

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;

- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдет остановка дыхания и потеря сознания;

- не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечет остановку сердца;

- нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга;

- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.

В этом сезоне практически каждый день поступают сообщения об утонувших отдыхающих в Крыму.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму семью из пяти человек штормом унесло прямо на скалы. Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море.

Пропавших в море недалеко от Крыму девочку и мужчину чудом нашли живыми. Спасатели нашли живыми пятилетнюю девочку и бросившегося ей на помощь мужчину после продолжительных поисков в открытом море, при сильном ветре и высокой волне.

Пьяный мужчина попал в реанимацию после заплыва у берегов Евпатории. У берегов Евпатории спасатели оказали помощь тонущему туристу, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Спасал тонувшего и сам чуть не утонул: в Алуште достали из воды двоих. На Южном берегу Крыма сотрудникам МЧС пришлось доставать из моря двух мужчин, которые не могли выбраться на берег.