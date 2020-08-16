Происшествия
В МЧС Крыма в шоке от того, как беспечно ведут себя туристы на море
фото © Новости Крыма
Крымские спасатели обратили внимание жителей и гостей республики на увеличение количества происшествий на водных объектах.
За прошедший период 2020 года на территории Крыма уже произошло более 50 происшествий, на которых погибло более 30 человек.
Рекомендации спасателей:
- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;
- лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги, произойдет остановка дыхания и потеря сознания;
- не следует выходить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечет остановку сердца;
- нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр головного мозга;
- не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.
В этом сезоне практически каждый день поступают сообщения об утонувших отдыхающих в Крыму.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму семью из пяти человек штормом унесло прямо на скалы. Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море.
Пропавших в море недалеко от Крыму девочку и мужчину чудом нашли живыми. Спасатели нашли живыми пятилетнюю девочку и бросившегося ей на помощь мужчину после продолжительных поисков в открытом море, при сильном ветре и высокой волне.
Пьяный мужчина попал в реанимацию после заплыва у берегов Евпатории. У берегов Евпатории спасатели оказали помощь тонущему туристу, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасал тонувшего и сам чуть не утонул: в Алуште достали из воды двоих. На Южном берегу Крыма сотрудникам МЧС пришлось доставать из моря двух мужчин, которые не могли выбраться на берег.
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии
Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.
Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом видео
На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.
Туристы превратили пляжи Крыма в свалки видео
В этом году самым популярным видом туризма в Крыму является автотуризм. Новая транспортная инфраструктура привлекает, а гости выбирают отдых в формате кемпинга — на расстоянии друг от друга.
Валентина Легкоступова скончалась в Москве
Бывшая крымская чиновница и поп-звезда Валентина Легкоступова умерла. 54-летняя российская певица накануне смерти находилась в состоянии комы.
вчера
В Крыму утонул пятилетний ребенок
14 августа
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами
В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.