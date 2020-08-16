В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

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В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.

Об этом рассказал журналистам один из четырех пострадавших в ходе конфликта.

По его словам, конфликт произошел после того, как один из чеченцев ночью перелез забор рынка, чтобы пройти в туалет. Однако охранники стали его выгонять. Но незваный гость оказался не один.

«Он приехал с друзьями — человек 20 с арматурами, начали нападать», - приводит телеграм-канал «Подъем» слова охранника.

После этого один из работников рынка взял топор и бросился на оппонентов. Тогда гости начали убегать. Однако один из участников драки не смог удачно слезть с забора и упал в яму раскопок античного городища Керкенитиды.

По словам собеседника издания, это человек потом вылез из ямы, но полиция не смогла его догнать или побоялась.

В правоохранительных органах региона сообщили, что сейчас по данному случаю проводится проверка.

Ранее в Ялте чеченцами был избит местный чиновник. В мечети симферопольского микрорайона Фонтаны состоялся шариатский суд над жителями Чечни, которые избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова.

А в сакском кафе «Встреча» полиция задержала заместителя постпреда Чечни в Крыму Мурада Саидова. Как сообщают источники в правоохранительных органах, Саидов, называющий себя «человеком Кадырова», требовал долю в бизнесе у соплеменников, проживающих на полуострове с украинских времен.

В тексте использованы материалы: МК

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