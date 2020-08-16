Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +25
море +25

Происшествия

В Крыму с тропы Голицына эвакуировали травмированную россиянку

16:29 воскресенье, 16 августа 2020
Судак

В Крыму спасатели эвакуировали с тропы Голицына россиянку с травмой ноги.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

В ведомстве отметили, что женщина приехала в Крым из Краснодара.

«По прибытии спасатели приступили к поисковым работам, связь с пострадавшей отсутствовала. По итогу женщина была обнаружена на тропе Голицына, за гротом Шаляпина. Пострадавшей на правую ногу была наложена тугая фиксирующая повязка, с помощью носилок жительница Краснодара была эвакуирована к служебному автомобилю, после чего транспортирована в Судакскую городскую больницу», – говорится в сообщении.

В начале августа средства массовой информации сообщали, что в Крыму во время прогулки по туристическому маршруту «Тропа Голицына» погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму из Чертового ущелья спасли парочку из Твери. Оперативному дежурному Судакского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС поступило сообщение о том, что парень с девушкой поднялись на гору Сокол, самостоятельно спуститься не могут. Требуется помощь спасателей.

В крымских горах спасали троих российских туристов. Троих путешественников, потерявшихся в Бахчисарайском районе, пришлось выручать крымским спасателям, сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В районе Эски-Кермена заблудились мама с ребенком. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь женщине с ребенком в горно-лесной зоне Бахчисарайского района.

На Ангарском перевале в Крыму заблудился турист. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» провели поисково-спасательные работы в районе Ангарского перевала.

Происшествия
Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

Свидетельница гибели Цоя раскрыла детали трагедии

Свидетельница аварии, в которой погиб рок-музыкант Виктор Цой, рассказала телеканалу НТВ о новых подробностях трагедии.

Власть
Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом

Украина стягивает военную технику и оружие на границу с Крымом видео

На границе с Крымом в Херсонской области скапливается украинское оружие. Военные добавили, что в случае необходимости ракеты будут запущены по реальным целям.

Курортный сезон
Туристы превратили пляжи Крыма в свалки

Туристы превратили пляжи Крыма в свалки видео

В этом году самым популярным видом туризма в Крыму является автотуризм. Новая транспортная инфраструктура привлекает, а гости выбирают отдых в формате кемпинга — на расстоянии друг от друга.

Происшествия
В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

В Крыму снова произошла массовая драка с чеченцами

В Крыму в популярном у туристов курорте и здравнице Евпатория произошла массовая драка охранников рынка с уроженцами Чечни.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации