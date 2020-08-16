Происшествия
В Крыму с тропы Голицына эвакуировали травмированную россиянку
В Крыму спасатели эвакуировали с тропы Голицына россиянку с травмой ноги.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.
В ведомстве отметили, что женщина приехала в Крым из Краснодара.
«По прибытии спасатели приступили к поисковым работам, связь с пострадавшей отсутствовала. По итогу женщина была обнаружена на тропе Голицына, за гротом Шаляпина. Пострадавшей на правую ногу была наложена тугая фиксирующая повязка, с помощью носилок жительница Краснодара была эвакуирована к служебному автомобилю, после чего транспортирована в Судакскую городскую больницу», – говорится в сообщении.
В начале августа средства массовой информации сообщали, что в Крыму во время прогулки по туристическому маршруту «Тропа Голицына» погиб вице-президент гильдии продюсеров России Виктор Глухов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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