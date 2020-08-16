Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Врач не видит «катастрофы» в резком росте числа заражений в Крыму ● В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом ● Школьникам Крыма усложнят программу из-за коронавируса ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму ● Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день
В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки
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За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.
18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1760 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1316 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 249 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2645 человек.
Выздоровевших за весь период – 1194 человека.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день. За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.
Масочный режим может быть продлен на годы. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.
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