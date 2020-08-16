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Коронавирус в Крыму

В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки

10:02 воскресенье, 16 августа 2020
В Крыму 45 новых заражений коронавирусом за сутки

фото © pixabay.com

За 15 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 45 случаев коронавирусной инфекции.

18 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1760 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 112 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1316 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 249 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2645 человек.

Выздоровевших за весь период – 1194 человека.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе - четыре новых заражений коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки подтвердилось четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму. Один человек с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Новый рекорд: в Крыму более полусотни заражений за один день. За 14 августа на территории Республики Крым зарегистрирован 51 случай коронавирусной инфекции.

Масочный режим может быть продлен на годы. Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов убежден, что масочный режим людям придется соблюдать еще пару лет, так как коронавирус не прекратит своего существования.

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