Происшествия
Унесенная ветром: в Феодосии спасли женщину на надувном круге
В Феодосии спасателям пришлось вытаскивать из моря женщину, которую унесло на надувном круге в море.
Об этом в Instagram сообщает крымский главк МЧС России.
«Благодаря оперативным действиям спасателей женщина на надувном круге вплавь была доставлен на берег. В медицинской помощи не нуждалась», - говорится в сообщении. Со спасенной была проведена профилактическая беседа, в которой ей объяснили как себя вести на воде.
Как ранее сообщалось, 12 августа в поселке Веселовка Темрюкского района Краснодарского края сотрудникам МЧС чудом удалось спасти девочку на надувном круге и мужчину, который бросился за ней. Несмотря на волнение, поднявшееся в море, девочку и мужчину нашли. Они держались за буй в открытом море.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пропавших в море недалеко от Крыму девочку и мужчину чудом нашли живыми. Спасатели нашли живыми пятилетнюю девочку и бросившегося ей на помощь мужчину после продолжительных поисков в открытом море, при сильном ветре и высокой волне.
Пьяный мужчина попал в реанимацию после заплыва у берегов Евпатории. У берегов Евпатории спасатели оказали помощь тонущему туристу, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Спасал тонувшего и сам чуть не утонул: в Алуште достали из воды двоих. На Южном берегу Крыма сотрудникам МЧС пришлось доставать из моря двух мужчин, которые не могли выбраться на берег.
Евпаторийца, решившего порыбачить, унесло на три километра в море. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали помощь рыбаку, унесенному в открытое море.
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